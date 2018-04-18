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Експерти розповіли про чергову провокацію РФ проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російська сторона готує чергову інформаційну акцію з дискредитації України на міжнародній арені. Про це в коментарі УНН розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, коментуючи публікацію російських журналістів у Reuters.

Експерти розповіли про чергову провокацію РФ проти України

Вона з’явилася на початку квітня під заголовком “Повітряний слід: як Росія перекидає підкріплення Асаду”. Російські журналісти звинуватили українські авіакомпанії в тому, що вони нібито сприяли Росії в перекидання військових до Сирії на літаках Airbus A320. Але такі дані категорично спростовують українські експерти, які розцінюють це як черговий виток гібридної війни.

“Вочевидь, Росія намагається створити картинку присутності української сторони у Сирії. І це не вперше. Так було із сухогрузами класу „ріка-море“, які давно продані РФ. Лунали свого часу і звинувачення про те, що „безпілотники“, які атакували російську авіабазу в Сирії, були українського походження. Та ж сама історія із закидами Україні щодо постачання зброї так званій опозиції, яка протистоїть Асаду. Всі ці тезиси були і є безпідставними. Публікація про українські авіакомпанії — логічне продовження інформаційної дискредитації України Росією”, — пояснив Д.Снєгирьов.

Основний мотив цієї дискредитації — загальмувати процес передачі летальної зброї Україні, пояснив експерт.

"Росією неодноразово кидався меседж, що як тільки-но сучасні зразки американської летальної зброї потраплять українцям — наші не чисті на руку генерали продадуть їх на Близький Схід — Сирії та Ірану. Скоріш за все, дана публікація пов’язана сааме з цим — Росія створює інформаційну картинку, яка дискредитує Україну в очах західних партнерів", — сказав Д.Снєгирьов.

Він зауважив, що українські авіакомпанії не здійснюють польотів до Сирії з 2015 року.

"Україна не приймає участі в авіаційному сполученні із Сирією. Польоти були, але три роки тому. Не думаю, що такий довгий проміжок часу про польоти знали, але мовчали. Більше того, підкреслюю, жодна авіакомпанія не може нести відповідальність за подальші дії суден, які продані, чи зняті із реєстрації. Ви ж не несете відповідальність за наступного користувача проданого авто? Це також потрібно враховувати, аналізуючи зміст “журналістських розслідувань”“, — підкреслив експерт.

Думку Д.Снєгирьова розділяє експерт із транспортних питань Вячеслав Коновалов.

“Не зовсім коректно звинувачувати ці авіакомпанії у тому, що саме вони возили російських військовослужбовців до Сирії. Перевозила зовсім інша авіакомпанія. Якщо літак знімається з реєстрації, і його експлуатацію продовжує здійснювати інша авіакомпанія — про яку відповідальність попереднього перевізника може йти мова?”, — підкреслив він.

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