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Эксперты сообщили, как изменились цены на жилье на первичном рынке

Киев • УНН

 • 12783 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В апреле 2018 года средняя стоимость выставленных на продажу квартир на первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 24 тыс. 039 грн за кв. м, снизившись на 0,04% по сравнению с мартом. Об этом в своем ежемесячном обзоре рынка жилой недвижимости Киева сообщили аналитики портала Столичная недвижимость, пишет УНН.

Эксперты сообщили, как изменились цены на жилье на первичном рынке

Рост средних цен наблюдался в комфорт-, бизнес- и премиум сегментах, в то время как эконом-класс продемонстрировал снижение.

В частности, аналитики зафиксировали, что средняя стоимость квартир в эконом-классе снизилась на 0,6% и составила 18 тыс. 009 грн за кв. м. В то же время в комфорт-классе был зафиксирован рост на такой же процент и стоимость достигла 22 тыс. 193 грн за кв. м.

В бизнес-классе средняя цена кв. м квартир поднялась на 0,2% и составила 32 тыс. 448 грн за кв. м., а в премиальном сегменте зафиксирован рост на 0,3% - 50 тыс. 489 грн за кв. м.

Напомним, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости одного только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья. В компании идут на встречу инвестору и предлагают целый набор финансовых инструментов, что позволит приобрести жилье в кратчайшие сроки. Речь идет и о рассрочке от застройщика, ипотечном кредитовании и скидке при условии стопроцентной оплаты.

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