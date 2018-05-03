Експерти повідомили, як змінилися ціни на житло на первинному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У квітні 2018 року середня вартість виставлених на продаж квартир на первинному ринку житлової нерухомості Києва становила 24 тис. 039 грн за кв. м, знизившись на 0,04% у порівнянні з березнем. Про це у своєму щомісячному огляді ринку житлової нерухомості Києва повідомили аналітики порталу Столична нерухомість, пише УНН.
Зростання середніх цін спостерігалося в комфорт-, бізнес- та преміум сегментах, в той час як економ-клас продемонстрував зниження.
Так, аналітики зафіксували, що середня вартість квартир в економ-класі знизилась на 0,6% і становила 18 тис. 009 грн за кв. м. Водночас у комфорт-класі було зафіксовано зростання на такий же відсоток і вартість досягла 22 тис. 193 грн за кв. м.
У бізнес-класі середня ціна кв. м квартир піднялася на 0,2% і становила 32 тис. 448 грн за кв. м., а у преміальному сегменті зафіксоване зростання на 0,3% - 50 тис. 489 грн за кв. м.
Нагадаємо, в Україні зберігається висока потреба у житлі. На думку президента ПрАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості одного лише Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла. У компанії йдуть на зустріч інвестору та пропонують цілий набір фінансових інструментів, що дозволить придбати житло у найкоротші строки. Йдеться і про розстрочку від забудовника, іпотечне кредитування та знижку за умови стовідсоткової оплати.