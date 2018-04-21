Эксперты ОЗХО взяли образцы на месте химатаки в сирийской Думе

Взятые образцы направят в лабораторию в Нидерландах. По итогам расследования составят отчет, в котором установят, был ли факт применения химического оружия. ОЗХО также должна решить, нужен ли второй визит инспекторов в Думу.

При этом организация не уполномочена определять, какая из сторон конфликта его применила.

Как сообщал УНН, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Российская Федерация и официальный Дамаск препятствуют доступу инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Думу, где недавно было применено химическое оружие.

Напомним, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.