Експерти ОЗХЗ взяли зразки на місці хіматаки в сирійській Думі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Експерти з Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) відвідали місто Дума, яке знаходиться в сирійській Східній Гуті, для встановлення фактів застосування хімічної зброї 7 квітня, і взяли відповідні зразки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Взяті зразки направлять в лабораторію в Нідерландах. За підсумками розслідування складуть звіт, в якому встановлять, чи був факт застосування хімічної зброї. ОЗХЗ також повинна вирішити, чи потрібен другий візит інспекторів в Думу.
При цьому організація не вповноважена визначати, яка зі сторін конфлікту його застосувала.
Як повідомляв УНН, офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів заявила, що Російська Федерація та офіційний Дамаск перешкоджають доступу інспекторів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї у сирійське місто Думу, де нещодавно була застосована хімічна зброя.
Нагадаємо, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.