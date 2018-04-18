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Эксперты ОЗХО отложили инспекцию в Думе из-за стрельбы

Киев • УНН

 • 10089 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Эксперты Организации по запрещению химического оружия отложили визит в сирийской Думы, где произошла химическая атака, после сообщений сотрудников ООН о стрельбе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Эксперты ОЗХО отложили инспекцию в Думе из-за стрельбы

Команда по безопасности ООН прибыла в Думу, чтобы оценить ситуацию перед визитом экспертов ОЗХО.

"Один источник сообщил Reuters, что команда "столкнулась проблемой безопасности", в частности стрельбой, но деталей не сообщил. Другой источник рассказал, что их встретили протестующие, которые требовали помощи, и был открыт огонь. После этого команда ООН покинула место", - сказано в сообщении.

Источник в ООН сообщил изданию, что инспекторы ОЗХО, вероятно, не посетят Думу в среду, однако не уточнил, когда эксперты смогут посетить место химатаки.

Ранее посол ООН в Сирии заявил, что эксперты по установлению фактов химатаки начнут работу в среду, после того как команда по безопасности ООН установит, что там безопасно.

Как сообщал УНН, миссия ОЗХО по установлению фактов находится в Сирии для расследования возможной химатаки, в результате которой, как сообщалось ранее, погибли до 40 человек.

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