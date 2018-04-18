Експерти ОЗХЗ відклали інспекцію в Думі через стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Експерти Організації із заборони хімічної зброї відклали візит до сирійської Думи, де сталася хімічна атака, після повідомлень співробітників ООН про стрілянину. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
Команда з безпеки ООН прибула до Думи, щоб оцінити ситуацію перед візитом експертів з ОЗХЗ.
"Одне джерело повідомило Reuters, що команда "зіткнулася проблемою безпеки", зокрема стріляниною, але деталей не повідомило. Інше джерело розповіло, що їх зустріли протестувальники, які вимагали допомоги, і було відкрито вогонь. Після цього команда ООН залишила місце", - сказано у повідомленні.
Джерело в ООН повідомило виданню, що інспектори ОЗХЗ, ймовірно, не відвідають Думу в середу, однак не уточнило, коли експерти зможуть відвідати місце хіматаки.
Раніше посол ООН в Сирії заявив, що експерти зі встановлення фактів хіматаки розпочнуть роботу в середу, після того як команда з безпеки ООН встановить, що там безпечно.
Як повідомляв УНН, місія ОЗХЗ з встановлення фактів перебуває в Сирії для розслідування ймовірної хіматаки, в результаті якої, як повідомлялося раніше, загинули до 40 осіб.