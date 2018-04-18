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Експерти ОЗХЗ відклали інспекцію в Думі через стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Експерти Організації із заборони хімічної зброї відклали візит до сирійської Думи, де сталася хімічна атака, після повідомлень  співробітників ООН про стрілянину. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Експерти ОЗХЗ відклали інспекцію в Думі через стрілянину

Команда з безпеки ООН прибула до Думи, щоб оцінити ситуацію перед візитом експертів з ОЗХЗ.

"Одне джерело повідомило Reuters, що команда "зіткнулася проблемою безпеки", зокрема стріляниною, але деталей не повідомило. Інше джерело розповіло, що їх зустріли протестувальники, які вимагали допомоги, і було відкрито вогонь. Після цього команда ООН залишила місце", - сказано у повідомленні.

Джерело в ООН повідомило виданню, що інспектори ОЗХЗ, ймовірно, не відвідають Думу в середу, однак не уточнило, коли експерти зможуть відвідати місце хіматаки.

Раніше посол ООН в Сирії заявив, що експерти зі встановлення фактів хіматаки розпочнуть роботу в середу, після того як команда з безпеки ООН встановить, що там безпечно.

Як повідомляв УНН, місія ОЗХЗ з встановлення фактів перебуває в Сирії для розслідування ймовірної хіматаки, в результаті якої, як повідомлялося раніше, загинули до 40 осіб.

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