Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в столице в мае

При этом самым дорогим традиционно остается жилье в Печерском районе - 1325 долларов за квадратный метр, а самым дешевым в Деснянском - 727 долларов за квадратный метр в новостройке.

Всего в районах стоимость следующая: Голосеевский - 933 долл. за кв.м., Дарницкий - 739 долл. за кв.м., Днепровский - 768 долл. за кв.м., Оболонский - 990 долл. за кв.м., Подольский - 869 долл. за кв.м., Святошинский - 860 долл. за кв.м., Соломенский - 826 долл. за кв.м. и Шевченковский район - 1183 долл. за кв.м.

Как пояснили у крупнейшего столичного застройщика, стоимость растет и будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента продаж и маркетинга "ХК Киевгорстрой" Татьяна Маркова, объяснила, что этому способствует ряд факторов.

"Новостройки дорожают. На некоторые объекты Компания уже повысила цены на другие будет повышать по мере роста самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.

По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.

Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто, откладывал покупку, не упустить возможности купить по старой цене.

Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.