Експерти назвали середню вартість квадратного метра житла у столиці у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Середня вартість квадратного метра житла у новобудовах столиці у травні становить 926 доларів. Про це свідчать аналітичні дані консалтингової компанії SV-Development, повідомляє УНН.
При цьому найдорожчим традиційно залишається житло у Печерському районі – 1325 доларів за квадратний метр, а найдешевшим у Деснянському – 727 доларів за квадратний метр у новобудові.
Загалом у районах вартість наступна: Голосіївський – 933 дол. за кв.м., Дарницький – 739 дол. за кв.м., Дніпровський – 768 дол. за кв.м., Оболонський – 990 дол. за кв.м., Подольський – 869 дол. за кв.м., Святошинський – 860 дол. за кв.м., Солом’янський – 826 дол. за кв.м. та Шевченківський район – 1183 дол. за кв.м.
Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість будівництва зростає і буде рости. Відповідно зростатиме і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту продажів і маркетингу "ХК Київміськбуд" Тетяна Маркова, пояснила, що цьому сприяє низка факторів.
"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти Компанія вже підвищила ціни, на інші підвищуватиме в міру зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, перш за все, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, росте і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.
За її словами, зростання цін впливає на продажі лише частково, адже покупка житла - не одномоментне рішення.
Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто, відкладав покупку, не упустити можливості купити за старою ціною.
Крім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку та іпотеку.