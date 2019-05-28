В МЕРТ назвали ключевые риски для экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции оказались среди ключевых внутренних рисков для экономики Украины, по оценке экспертов. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы, передает УНН.
"По оценке экспертов, в период 2019-2022 годов наиболее значимыми внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки, являются следующие: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ; усиление фактора трудовой миграции", - говорится в прогнозе.
Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов, как и в предыдущих опросах, остались следующие:
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- усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины;
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- дефицит внешнего финансирования;
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- сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.
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Напомним, эксперты государственного и негосударственного сектора ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 2,7% при инфляции на уровне 8,7% в 2019 году.