В МЕРТ назвали ключевые риски для экономики Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 3891 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 31079 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 51884 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 68215 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118154 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110508 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136971 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144502 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130063 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130141 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В МЕРТ назвали ключевые риски для экономики Украины

В МЕРТ назвали ключевые риски для экономики Украины

Киев  •  УНН

 • 8558 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции оказались среди ключевых внутренних рисков для экономики Украины, по оценке экспертов. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы, передает УНН.

"По оценке экспертов, в период 2019-2022 годов наиболее значимыми внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки, являются следующие: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ; усиление фактора трудовой миграции", - говорится в прогнозе.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов, как и в предыдущих опросах, остались следующие:

  • усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины;
  • дефицит внешнего финансирования;
  • сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Напомним, эксперты государственного и негосударственного сектора ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 2,7% при инфляции на уровне 8,7% в 2019 году.

Украинские Национальные Новости

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