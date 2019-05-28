У МЕРТ назвали ключові ризики для економіки України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ, посилення фактору трудової міграції опинилися серед ключових внутрішніх ризиків для економіки України, за оцінкою експертів. Про це йдеться в оновленому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, передає УНН.
"За оцінкою експертів, у період 2019-2022 років найбільш значущими внутрішніми ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду та оцінки, є наступні: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ; посилення фактору трудової міграції", - сказано у прогнозі.
Серед зовнішніх ризиків найбільш значущими упродовж 2019-2022 років, як і у попередніх опитуваннях, залишилися наступні:
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- посилення гібридних загроз національній безпеці України;
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- дефіцит зовнішнього фінансування;
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- звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу.
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Нагадаємо, експерти державного та недержавного сектору погіршили прогноз зростання ВВП України до 2,7% при інфляції на рівні 8,7% у 2019 році.