Эксперты КНИИСЭ уже исследуют черные "Шахеды", которыми враг недавно атаковал Украину - Рувин
Киев • УНН
Киевские эксперты-криминалисты получили обломки беспилотника "Шахед", который использовался во время атаки на Украину 25 ноября. Предварительный анализ показал, что беспилотники теперь черные, а не светло-серые, возможно, для того, чтобы избежать визуального обнаружения в ночное время. Дальнейшие исследования будут проведены относительно краски и конструктивных особенностей.
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз уже получили для изучения обломки "Шахедов", которыми россия атаковала Украину в ночь на 25 ноября. Назначены взрывотехнические, компьютерно-технические и исследования материалов веществ и изделий. Об этом сообщил КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.
Детали
По словам Рувина, особенностью этих беспилотников является то, что фоны окрашены в черный цвет.
Характерной визуальной особенностью "новых" БЛПА является черный цвет. По результатам предварительного осмотра конкретных объектов уже можем сказать, что ни о какой инновационности, новых технологиях производства и особом покрытии самолето-снарядов речь не идет. Имеется изменение цвета внешней части "Shahed-136" со светло-серого на черный. По мнению врага, это должно усложнить его визуальное обнаружение ночью. Внутренние элементы имеют окраску идентичную предыдущим объектам исследования соответствующего типа. Вероятнее всего покраска проведена кустарным способом, очень похоже на использование аэрозольных средств
Директор КНИИСЭ подчеркнул, что о масштабных изменениях в общем процессе производства "Шахедов" пока говорить рано.
"Это лишь первые образцы БПЛА черного цвета. Окончательные данные об использованных для окрашивания веществах и все особенности оружия будут известны после проведения необходимых исследований. Эксперты КНИИСЭ предоставят правоохранительным органам максимально детализированную информацию", - добавил Рувин.
Эксперты КНИИСЭ уже исследуют черные "Шахеды", которыми враг недавно атаковал Украину - Рувин
Киевские эксперты-криминалисты получили обломки беспилотника "Шахед", который использовался во время атаки на Украину 25 ноября. Предварительный анализ показал, что беспилотники теперь черные, а не светло-серые, возможно, для того, чтобы избежать визуального обнаружения в ночное время. Дальнейшие исследования будут проведены относительно краски и конструктивных особенностей.
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