Эксперты ISW вычислили, когда у россиян закончатся дроны

Детали

Аналитики отталкиваются от данных украинской разведки о том, что между Москвой и Тегераном существует договоренность о поставке 1750 БПЛА, 660 из которых рф уже использовала.

Однако, в Институте отмечают, что зависимость от вооружений из Ирана только растет, поэтому с высокой вероятностью стоит ожидать новых заказов беспилотников со стороны страны-агрессора.

Напомним

Беспилотники "Shahed-136" иранского производства, которые использует россия для массированных атак на украинское население, стоят дешевле, чем оружие, используемое Украиной для их ущерба, отмечают эксперты. Об этом пишет The New York Times.

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