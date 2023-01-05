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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Експерти ISW вирахували, коли в росіян закінчаться дрони

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Якщо росіяни використовуватимуть іранські дрони з тією ж інтенсивністю, що і зараз, — вони закінчаться до травня 2023 року. Про це пишуть аналітики Інституту дослідження війни (ISW), передає УНН.

Експерти ISW вирахували, коли в росіян закінчаться дрони

Деталі

Аналітики відштовхуються від даних української розвідки про те, що між Москвою і Тегераном існує домовленість про поставку 1750 БПЛА, 660 з яких рф вже використала.

Однак, в Інституті зазначають, що залежність від озброєнь з Ірану лише зростає, тому з високою ймовірністю варто очікувати нових замовлень безпілотників з боку країни-агресорки.

Нагадаємо

Безпілотники "Shahed-136" іранського виробництва, які використовує росія для масованих атак на українське населення, коштують дешевше, ніж зброя, яка використовується Україною для їх збиття, зазначають експерти. Про це пише The New York Times.

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