Експерти ISW вирахували, коли в росіян закінчаться дрони

Деталі

Аналітики відштовхуються від даних української розвідки про те, що між Москвою і Тегераном існує домовленість про поставку 1750 БПЛА, 660 з яких рф вже використала.

Однак, в Інституті зазначають, що залежність від озброєнь з Ірану лише зростає, тому з високою ймовірністю варто очікувати нових замовлень безпілотників з боку країни-агресорки.

Нагадаємо

Безпілотники "Shahed-136" іранського виробництва, які використовує росія для масованих атак на українське населення, коштують дешевше, ніж зброя, яка використовується Україною для їх збиття, зазначають експерти. Про це пише The New York Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В одному зі збитих іранських дронів-камікадзе виявили технології понад десяти західних компаній