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Шахед-136

The New York Times

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Україна захищається від дешевих російських дронів набагато дорожчими ракетами - NYT

Київ • УНН

 • 754608 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Безпілотники "Shahed-136" іранського виробництва, які використовує росія для масованих атак на українське населення, коштують дешевше, ніж зброя, яка використовується Україною для їх збиття, зазначають експерти. Про це інформує УНН, посилаючись на The New York Times.

Україна захищається від дешевих російських дронів набагато дорожчими ракетами - NYT

Деталі

Директор української консалтингової компанії "Мольфар", яка підтримує військові зусилля країни, Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує в сім разів дорожче, ніж для його запуску. Виробництво іранських дронів може коштувати лише 20 000 доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 000 доларів за С-300 радянських часів до 500 000 доларів за американський NASAMS, повідомив він.

Деякі аналітики вважають, що це дисбаланс з часом може піти на користь росії, оскільки це дорого коштує для України та її союзникам. Згідно з оцінками України, з вересня 2022 року країна-агресор випустила близько 600 безпілотників по українським містам. Це сталося у той час, коли в країні почалася зима, посилюючи страждання, спричинені повномасштабним вторгненням, пише NYT.

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Майкл Кофман, експерт з російської армії дослідницького інституту CNA, сказав, що українці використовують "зоопарк різних систем протиповітряної оборони" для боротьби з загрозою, включаючи ракетні системи радянських часів і НАТО, кожна з яких має свій профіль вартості. Деякі українські зенітні установки, як-от радіолокаційна мобільна гарматна система "Гепард 2", є недорогими в порівнянні з іншими радянськими та європейськими системами оборони, які розгортаються. А деякі ракети-перехоплювачі американського виробництва є відносно дорогими.

Попри це, експерти відзначають, що витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в контексті. Вони зазначили, що збити безпілотник коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію, а ще є людський фактор. Один з експертів відзначив, що Україна наразі залежить від своїх союзників, зокрема від Сполучених Штатів, які поповнюють свої системи ППО та оплачують рахунки. Існує небезпека, що ці союзники з часом втомляться від вартості.

"Вартість не має значення, поки Захід продовжує надавати Україні військову допомогу", - сказав він.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 3 грудня заявив, що за дві доби нового року знищили над Україною 100% ворожих дронів, а саме 84 штуки.

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