Україна захищається від дешевих російських дронів набагато дорожчими ракетами - NYT

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Директор української консалтингової компанії "Мольфар", яка підтримує військові зусилля країни, Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує в сім разів дорожче, ніж для його запуску. Виробництво іранських дронів може коштувати лише 20 000 доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 000 доларів за С-300 радянських часів до 500 000 доларів за американський NASAMS, повідомив він.

Деякі аналітики вважають, що це дисбаланс з часом може піти на користь росії, оскільки це дорого коштує для України та її союзникам. Згідно з оцінками України, з вересня 2022 року країна-агресор випустила близько 600 безпілотників по українським містам. Це сталося у той час, коли в країні почалася зима, посилюючи страждання, спричинені повномасштабним вторгненням, пише NYT.

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Майкл Кофман, експерт з російської армії дослідницького інституту CNA, сказав, що українці використовують "зоопарк різних систем протиповітряної оборони" для боротьби з загрозою, включаючи ракетні системи радянських часів і НАТО, кожна з яких має свій профіль вартості. Деякі українські зенітні установки, як-от радіолокаційна мобільна гарматна система "Гепард 2", є недорогими в порівнянні з іншими радянськими та європейськими системами оборони, які розгортаються. А деякі ракети-перехоплювачі американського виробництва є відносно дорогими.

Попри це, експерти відзначають, що витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в контексті. Вони зазначили, що збити безпілотник коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію, а ще є людський фактор. Один з експертів відзначив, що Україна наразі залежить від своїх союзників, зокрема від Сполучених Штатів, які поповнюють свої системи ППО та оплачують рахунки. Існує небезпека, що ці союзники з часом втомляться від вартості.

"Вартість не має значення, поки Захід продовжує надавати Україні військову допомогу", - сказав він.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 3 грудня заявив, що за дві доби нового року знищили над Україною 100% ворожих дронів, а саме 84 штуки.