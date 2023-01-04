Украина защищается от дешевых российских дронов гораздо более дорогими ракетами - NYT

Детали

Директор украинской консалтинговой компании "Мольфар", которая поддерживает военные усилия страны, Артем Старосек подсчитал, что использование ракеты для сбивания беспилотника стоит в семь раз дороже, чем для его запуска. Производство иранских дронов может стоить всего 20 000 долларов, тогда как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", которую использует Украина, может колебаться от 140 000 долларов за С-300 советских времен до 500 000 долларов за американский NASAMS, сообщил он.

Некоторые аналитики считают, что этот дисбаланс со временем может пойти на пользу россии, поскольку это дорого обходится Украине и ее союзникам. По оценкам Украины, с сентября 2022 года страна-агрессор выпустила около 600 беспилотников по украинским городам. Это произошло в то время, когда в стране началась зима, усиливая страдания, вызванные полномасштабным вторжением, пишет NYT.

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Майкл Кофман, эксперт по российской армии исследовательского института CNA, сказал, что украинцы используют "зоопарк различных систем противовоздушной обороны" для борьбы с угрозой, включая ракетные системы советских времен и НАТО, каждая из которых имеет свой профиль стоимости. Некоторые украинские зенитные установки, такие как радиолокационная мобильная пушечная система "Гепард 2", являются недорогими по сравнению с другими советскими и европейскими системами обороны, которые разворачиваются. А некоторые ракеты-перехватчики американского производства являются относительно дорогими.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что расходы на сбивание беспилотников ракетами нужно рассматривать в контексте. Они отметили, что сбить беспилотник стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию, а еще есть человеческий фактор. Один из экспертов отметил, что Украина сейчас зависит от своих союзников, в частности от Соединенных Штатов, которые пополняют свои системы ПВО и оплачивают счета. Существует опасность, что эти союзники со временем устанут от стоимости.

"Стоимость не имеет значения, пока Запад продолжает оказывать Украине военную помощь", - сказал он.

Напомним

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 3 декабря заявил, что за двое суток нового года уничтожили над Украиной 100% вражеских дронов, а именно 84 штуки.