Украина защищается от дешевых российских дронов гораздо более дорогими ракетами - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Беспилотники "Shahed-136" иранского производства, которые использует россия для массированных атак на украинское население, стоят дешевле, чем оружие, которое используется Украиной для их сбивания, отмечают эксперты. Об этом информирует УНН, ссылаясь на The New York Times.
Детали
Директор украинской консалтинговой компании "Мольфар", которая поддерживает военные усилия страны, Артем Старосек подсчитал, что использование ракеты для сбивания беспилотника стоит в семь раз дороже, чем для его запуска. Производство иранских дронов может стоить всего 20 000 долларов, тогда как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", которую использует Украина, может колебаться от 140 000 долларов за С-300 советских времен до 500 000 долларов за американский NASAMS, сообщил он.
Некоторые аналитики считают, что этот дисбаланс со временем может пойти на пользу россии, поскольку это дорого обходится Украине и ее союзникам. По оценкам Украины, с сентября 2022 года страна-агрессор выпустила около 600 беспилотников по украинским городам. Это произошло в то время, когда в стране началась зима, усиливая страдания, вызванные полномасштабным вторжением, пишет NYT.
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Майкл Кофман, эксперт по российской армии исследовательского института CNA, сказал, что украинцы используют "зоопарк различных систем противовоздушной обороны" для борьбы с угрозой, включая ракетные системы советских времен и НАТО, каждая из которых имеет свой профиль стоимости. Некоторые украинские зенитные установки, такие как радиолокационная мобильная пушечная система "Гепард 2", являются недорогими по сравнению с другими советскими и европейскими системами обороны, которые разворачиваются. А некоторые ракеты-перехватчики американского производства являются относительно дорогими.
Несмотря на это, эксперты отмечают, что расходы на сбивание беспилотников ракетами нужно рассматривать в контексте. Они отметили, что сбить беспилотник стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию, а еще есть человеческий фактор. Один из экспертов отметил, что Украина сейчас зависит от своих союзников, в частности от Соединенных Штатов, которые пополняют свои системы ПВО и оплачивают счета. Существует опасность, что эти союзники со временем устанут от стоимости.
"Стоимость не имеет значения, пока Запад продолжает оказывать Украине военную помощь", - сказал он.
Напомним
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 3 декабря заявил, что за двое суток нового года уничтожили над Украиной 100% вражеских дронов, а именно 84 штуки.