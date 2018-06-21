Эксперты исследовали украинское молоко на содержание антибиотиков

Так, для тестирования были отобраны такие марки молока "Біла лінія", "Простоквашино", "Ферма", "Яготинське", "Хуторок", "Кожен день", "Волошкове поле". Специалисты проверили молоко на качество и безопасность.

Также специалисты провели дегустацию продукции и изучили маркировку и упаковку.

Сообщается, что лабораторное исследование молока проводилось по физико-химическим и микробиологическим показателям.

В частности, по физико-химическим показателям ни к одному из 7 образцов замечаний не было.

"Во всем протестированном молоке жирность отвечала значению, указанному на этикетке (2,5 или 2,6%). При этом весь жир был молочным, без каких-либо растительных примесей", - говорится в сообщении.

По микробиологическим показателям только в одном образце молока ("Кожен день") было зафиксировано нарушение по показателям "МАФАМ" и "кишечная палочка". Это свидетельствует о недостаточно надлежащем санитарном состоянии при производстве продукта, а также о неправильных условий хранения, рассказали исследователи.

Также отмечается, что к информационному оформлению молока замечаний не было. Однако оценки "удовлетворительно" получили три образца молока - "Волошкове поле", "Хуторок" и "Кожен день" за мягкую, не совсем удобную упаковку.

При этом ни в одном из 7 образцов не было обнаружено содержания антибиотиков, добавили в Центре экспертиз "ТЕСТ".

Напомним, ранее в иностранном издании The Independent вышел материал об украинском молоке. Авторы публикации утверждают, что в нашем молоке в пять раз выше уровень радиации.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, молочная продукция чаще других продуктов становится предметом фальсификации. Преимущественно речь идет о сливочном масле, которое заменяют спредом.