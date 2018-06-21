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Эксперты исследовали украинское молоко на содержание антибиотиков

Эксперты исследовали украинское молоко на содержание антибиотиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Специалисты Центра экспертиз "ТЕСТ" провели исследование 7 образцов пастеризованного молока отечественного производства, передает УНН со ссылкой на исследование "ТЕСТ".

Так, для тестирования были отобраны такие марки молока "Біла лінія", "Простоквашино", "Ферма", "Яготинське", "Хуторок", "Кожен день", "Волошкове поле". Специалисты проверили молоко на качество и безопасность.

Также специалисты провели дегустацию продукции и изучили маркировку и упаковку.

Сообщается, что лабораторное исследование молока проводилось по физико-химическим и микробиологическим показателям.

В частности, по физико-химическим показателям ни к одному из 7 образцов замечаний не было.

"Во всем протестированном молоке жирность отвечала значению, указанному на этикетке (2,5 или 2,6%). При этом весь жир был молочным, без каких-либо растительных примесей", - говорится в сообщении.

По микробиологическим показателям только в одном образце молока ("Кожен день") было зафиксировано нарушение по показателям "МАФАМ" и "кишечная палочка". Это свидетельствует о недостаточно надлежащем санитарном состоянии при производстве продукта, а также о неправильных условий хранения, рассказали исследователи.

Также отмечается, что к информационному оформлению молока замечаний не было. Однако оценки "удовлетворительно" получили три образца молока - "Волошкове поле", "Хуторок" и "Кожен день" за мягкую, не совсем удобную упаковку.

При этом ни в одном из 7 образцов не было обнаружено содержания антибиотиков, добавили в Центре экспертиз "ТЕСТ".

Напомним, ранее в иностранном издании The Independent вышел материал об украинском молоке. Авторы публикации утверждают, что в нашем молоке в пять раз выше уровень радиации.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, молочная продукция чаще других продуктов становится предметом фальсификации. Преимущественно речь идет о сливочном масле, которое заменяют спредом.

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