Експерти дослідили українське молоко на вміст антибіотиків

Так, для тестування були відібрані такі марки молока: “Біла лінія”, “Простоквашино”, “Ферма”, “Яготинське”, “Хуторок”, “Кожен день”, “Волошкове поле”. Фахівці перевірили молоко на якість та безпечність.

Також спеціалісти провели дегустацію продукції і вивчили маркування та упаковку.

Повідомляється, що лабораторне дослідження молока проводилося за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками.

Зокрема, за фізико-хімічними показниками до жодного з 7 зразків зауважень не було.

“У всьому протестованому молоці жирність відповідала значенням, вказаним на етикетці (2,5 або 2,6%). При цьому весь жир був молочним, без будь-яких рослинних домішок”, — йдеться у повідомленні.

Щодо мікробіологічних показників, то тільки в одному зразку молока (“Кожен день”) було зафіксовано порушення за показниками “МАФАМ” і “кишкова паличка”. Це свідчить про недостатньо належний санітарний стан при виробництві продукту, а також про неправильні умови зберігання, розповіли дослідники.

Також зазначається, що до інформаційного оформлення молока зауважень не було. Проте оцінки “задовільно” отримали три зразки молока — “Волошкове поле”, “Хуторок” і “Кожен день” за м’яку, не зовсім зручну упаковку.

При цьому у жодному із 7 зразків не було виявлено вмісту антибіотиків, додали у Центрі експертиз “ТЕСТ”.

Нагадаємо, раніше в іноземному виданні The Independent вийшов матеріал про українське молоко. Автори публікацію стверджують, що в нашому молоці вп’ятеро вищий рівень радіації.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, молочна продукція частіше за інші продукти стає предметом фальсифікації. Переважно йдеться про вершкове масло, яке замінюють спредом.