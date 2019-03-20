Эксперты Carnegie усомнились в надежности Германии на примере НАТО и "Северного Потока-2"

Автор статьи при этом напомнила о недавнем обещании министра финансов Германии Олафа Шольца сократить оборонный бюджет Германии: в 2020 году он должен увеличиться до 1,37% национального дохода, но к 2023 году - снизится до 1,25%.

По ее словам, дальнейшее сокращение расходов на оборону будет напрямую влиять на дальнейшее ухудшение отношений между Берлином и Вашингтоном.

Так, по словам аналитика, администрация Трампа - и союзники Германии в Европе - подвергают сомнению, так ли приверженность Меркель многосторонности глубока и искренна, как она об этом заявляет.

В действительности же, пишет Демпси, существует несколько примеров, когда Германия непосредственно подрывает архитектуру, которая была создана после Второй мировой войны и которая принесла стабильность, безопасность и процветание в Европу.

Во-первых - в НАТО. Германия не справляется со своей работой, когда речь идет о серьезной приверженности разделению бремени расходов. После окончания холодной войны, когда были сокращены оборонные бюджеты по всей Европе, Вашингтон начал предупреждать европейцев, что им придется тратить больше. США требовала свою цену за предоставление безопасности своим союзникам.

И вот, НАТО наконец принимает решение об увеличении расходов после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году и последующего вторжения на Восток Украины. К тому же, после вступления в должность более двух лет назад, Трамп ни разу не упустил возможности пригрозить европейцам, чтоб не воспринимали американский "зонтик безопасности" как должное.

Но взносы со стороны европейских партнеров были неравномерными - только семь из 29 членов НАТО достигли цели в 2% ВВП. И хотя Германия сейчас тратит на оборону более 44 млрд евро в год, состояние ее вооруженных сил оставляет желать лучшего, пишет аналитик.

Превращение Бундесвера в современную, мобильную и гибкую силу и возможность интеграции кибербезопасности и искусственного интеллекта в культуру обороны потребует долгосрочных обязательств, серьезных инвестиций и разъяснения общественности, для чего, собственно, нужна эта защита, считает Демпси. И даже если министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен, христианин-демократ, признает эти вызовы, она встречает сопротивление социал-демократа Шольца.

Независимо от того, хочет ли Шольц потворствовать пацифистскому крылу своей партии или его антиамериканистской базе, доверие к Германии в НАТО подрывается, подчеркнула автор статьи.

Авторитет Германии как защитника многостороннего подхода внутри ЕС также под вопросом, отмечает она. Самый яркий пример тому - постоянная поддержка канцлера Меркель "Северного потока-2".

Трубопровод, который позволяет России направлять газ напрямую в Германию по дну Балтийского моря, бросает вызов самой цели ЕС по созданию энергетической безопасности с акцентом на диверсификацию поставок, подчеркивает аналитик.

Германия будет привязана к российскому газу в обозримом будущем. Меркель больше не может с уверенностью утверждать, что "Северный поток-2" является коммерческим предприятием. Россия неоднократно использовала энергию как инструмент своей внешней политики. "Северный поток-2" не является исключением, пишет Демпси.

Связывают "Северный поток-2" и расходы НАТО не только солидарность и сплоченность, но и отсутствие стратегической дальновидности. Отказавшись от своей приверженности достижению целевых показателей расходов на оборону, какими бы спорными ни были взносы в 2%, и подрывая попытки ЕС обеспечить энергетическую безопасность, Берлин принимает одностороннюю позицию. Оба примера, по сути, являются антимногосторонними, добавила эксперт.

Напомним, ранее представители США на энергетической конференции в Брюсселе предупредили, что администрация президента Дональда Трампа введет санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", которым планируется поставлять газ из России в Германию в обход Украины.