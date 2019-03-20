Експерти Carnegie засумнівалися в надійності Німеччини на прикладі НАТО і "Північного Потоку-2"

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 19851 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 44972 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 48772 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 64441 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 82263 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 82707 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 163964 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98219 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71632 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324090 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1.2м/с
61%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 31627 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45756 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24004 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 20548 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 21788 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 163962 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324088 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 257730 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 368888 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 379832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 19850 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13777 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17542 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24040 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45793 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Експерти Carnegie засумнівалися в надійності Німеччини на прикладі НАТО і "Північного Потоку-2"

Київ • УНН

 • 7413 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Європейські партнери та Сполучені Штати Америки ставлять під сумнів авторитет Німеччини як захисника світового порядку і прихильника багатостороннього підходу. Приводом для цього служать, як мінімум, скорочення країною витрат на оборону і зв'язок з "Північним Потоком-2", впевнена старший науковий співробітник Carnegie Europe і головний редактор Strategic Europe Джуді Демпсі, передає УНН з посиланням на Фонд Карнегі за міжнародний мир.

Експерти Carnegie засумнівалися в надійності Німеччини на прикладі НАТО і "Північного Потоку-2"

Автор статті при цьому нагадала про недавню обіцянку міністра фінансів Німеччини Олафа Шольца скоротити оборонний бюджет Німеччини: в 2020 році він повинен збільшитися до 1,37% національного доходу, але до 2023 року - знизиться до 1,25%.

За її словами, подальше скорочення витрат на оборону буде безпосередньо впливати на подальше погіршення відносин між Берліном і Вашингтоном.

Так, за словами аналітика, адміністрація Трампа - і союзники Німеччини в Європі - ставлять під сумнів, чи так прихильність Меркель багатосторонності глибока і щира, як вона про це заявляє.

Насправді ж, пише Демпсі, існує кілька прикладів, коли Німеччина безпосередньо підриває архітектуру, яка була створена після Другої світової війни і яка принесла стабільність, безпеку і процвітання в Європу.

По-перше - в НАТО. Німеччина не справляється зі своєю роботою, коли мова йде про серйозну прихильність поділу тягаря витрат. Після закінчення холодної війни, коли були скорочені оборонні бюджети по всій Європі, Вашингтон почав попереджати європейців, що їм доведеться витрачати більше. США вимагала свою ціну за надання безпеки своїм союзникам.

І ось, НАТО нарешті приймає рішення про збільшення витрат після незаконної анексії Росією Криму в 2014 році і подальшого вторгнення на Схід України. До того ж, після вступу на посаду більше двох років тому, Трамп жодного разу не втратив можливості пригрозити європейцям, щоб не сприймали американську "парасольку безпеки" як належне.

Але внески з боку європейських партнерів були нерівномірними - тільки сім з 29 членів НАТО досягли мети в 2% ВВП. І хоча Німеччина зараз витрачає на оборону більше 44 млрд євро на рік, стан її збройних сил залишає бажати кращого, пише аналітик.

Перетворення Бундесверу в сучасну, мобільну і гнучку силу і можливість інтеграції кібербезпеки і штучного інтелекту в культуру оборони потребують довгострокових зобов'язань, серйозних інвестицій і роз'яснення громадськості, для чого, власне, потрібен цей захист, вважає Демпсі. І навіть якщо міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лейен, християнин-демократ, визнає ці виклики, вона зустрічає опір соціал-демократа Шольца.

Незалежно від того, чи хоче Шольц потурати пацифістському крилу своєї партії або його антиамериканистской бази, довіру до Німеччини в НАТО підривається, підкреслила автор статті.

Авторитет Німеччини як захисника багатостороннього підходу всередині ЄС також під питанням, зазначає вона. Найяскравіший приклад тому - постійна підтримка канцлера Меркель "Північного потоку-2".

Трубопровід, який дозволяє Росії направляти газ безпосередньо в Німеччину по дну Балтійського моря, кидає виклик самій меті ЄС щодо створення енергетичної безпеки з акцентом на диверсифікацію поставок, підкреслює аналітик.

Німеччина буде прив'язана до російського газу в доступному для огляду майбутньому. Меркель не може з упевненістю стверджувати, що "Північний потік-2" є комерційним підприємством. Росія неодноразово використовувала енергію як інструмент своєї зовнішньої політики. "Північний потік-2" не є винятком, пише Демпсі.

Пов'язують "Північний потік-2" і витрати НАТО не тільки солідарність і згуртованість, а й відсутність стратегічної далекоглядності. Відмовившись від своєї прихильності досягненню цільових показників витрат на оборону, якими б суперечливими не були внески в 2%, і підриваючи спроби ЄС забезпечити енергетичну безпеку, Берлін приймає односторонню позицію. Обидва приклади, по суті, є антибагатосторонніми, додала експерт.

Нагадаємо, раніше представники США на енергетичній конференції в Брюсселі попередили, що адміністрація президента Дональда Трампа введе санкції відносно європейських компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", яким планується поставляти газ з Росії до Німеччини в обхід України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35