Експерти Carnegie засумнівалися в надійності Німеччини на прикладі НАТО і "Північного Потоку-2"

Автор статті при цьому нагадала про недавню обіцянку міністра фінансів Німеччини Олафа Шольца скоротити оборонний бюджет Німеччини: в 2020 році він повинен збільшитися до 1,37% національного доходу, але до 2023 року - знизиться до 1,25%.

За її словами, подальше скорочення витрат на оборону буде безпосередньо впливати на подальше погіршення відносин між Берліном і Вашингтоном.

Так, за словами аналітика, адміністрація Трампа - і союзники Німеччини в Європі - ставлять під сумнів, чи так прихильність Меркель багатосторонності глибока і щира, як вона про це заявляє.

Насправді ж, пише Демпсі, існує кілька прикладів, коли Німеччина безпосередньо підриває архітектуру, яка була створена після Другої світової війни і яка принесла стабільність, безпеку і процвітання в Європу.

По-перше - в НАТО. Німеччина не справляється зі своєю роботою, коли мова йде про серйозну прихильність поділу тягаря витрат. Після закінчення холодної війни, коли були скорочені оборонні бюджети по всій Європі, Вашингтон почав попереджати європейців, що їм доведеться витрачати більше. США вимагала свою ціну за надання безпеки своїм союзникам.

І ось, НАТО нарешті приймає рішення про збільшення витрат після незаконної анексії Росією Криму в 2014 році і подальшого вторгнення на Схід України. До того ж, після вступу на посаду більше двох років тому, Трамп жодного разу не втратив можливості пригрозити європейцям, щоб не сприймали американську "парасольку безпеки" як належне.

Але внески з боку європейських партнерів були нерівномірними - тільки сім з 29 членів НАТО досягли мети в 2% ВВП. І хоча Німеччина зараз витрачає на оборону більше 44 млрд євро на рік, стан її збройних сил залишає бажати кращого, пише аналітик.

Перетворення Бундесверу в сучасну, мобільну і гнучку силу і можливість інтеграції кібербезпеки і штучного інтелекту в культуру оборони потребують довгострокових зобов'язань, серйозних інвестицій і роз'яснення громадськості, для чого, власне, потрібен цей захист, вважає Демпсі. І навіть якщо міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лейен, християнин-демократ, визнає ці виклики, вона зустрічає опір соціал-демократа Шольца.

Незалежно від того, чи хоче Шольц потурати пацифістському крилу своєї партії або його антиамериканистской бази, довіру до Німеччини в НАТО підривається, підкреслила автор статті.

Авторитет Німеччини як захисника багатостороннього підходу всередині ЄС також під питанням, зазначає вона. Найяскравіший приклад тому - постійна підтримка канцлера Меркель "Північного потоку-2".

Трубопровід, який дозволяє Росії направляти газ безпосередньо в Німеччину по дну Балтійського моря, кидає виклик самій меті ЄС щодо створення енергетичної безпеки з акцентом на диверсифікацію поставок, підкреслює аналітик.

Німеччина буде прив'язана до російського газу в доступному для огляду майбутньому. Меркель не може з упевненістю стверджувати, що "Північний потік-2" є комерційним підприємством. Росія неодноразово використовувала енергію як інструмент своєї зовнішньої політики. "Північний потік-2" не є винятком, пише Демпсі.

Пов'язують "Північний потік-2" і витрати НАТО не тільки солідарність і згуртованість, а й відсутність стратегічної далекоглядності. Відмовившись від своєї прихильності досягненню цільових показників витрат на оборону, якими б суперечливими не були внески в 2%, і підриваючи спроби ЄС забезпечити енергетичну безпеку, Берлін приймає односторонню позицію. Обидва приклади, по суті, є антибагатосторонніми, додала експерт.

Нагадаємо, раніше представники США на енергетичній конференції в Брюсселі попередили, що адміністрація президента Дональда Трампа введе санкції відносно європейських компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", яким планується поставляти газ з Росії до Німеччини в обхід України.