Эксперт заявил, что осадки в 2021 году не наполнят водохранилища Крыма

“Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед (оккупационными российскими — ред.) властями Крыма”, — сказал Яцюк.

Он добавил, что ситуация с обезвоживанием Крыма в этом году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части Украины прекратили.

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Запасы воды в Крыму пополняют с водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, чрезмерное использование воды из подземных источников привело к засолению почв на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

При этом, по данным водохозяйственников, собственных запасов воды в Крыму хватало на нужды собственное население по его численности времен до оккупации, но уже не хватает для новых переселенцев из соседней России, увеличенных контингентов российских войск, а также для нужд воинских частей, промышленности и сельского хозяйства. Россия время от времени требует от Киева возобновить поставки воды каналом.

Ранее в оккупированном Крыму начали использовать воду из озера, которое простаивало более 50 лет.