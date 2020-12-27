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Експерт заявив, що опади у 2021-му не наповнять водосховища Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Навіть якщо зима та весна 2021 року будуть багатими на опади, наповнити водосховища в анексованому Криму це не дозволить, вважає заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.

Експерт заявив, що опади у 2021-му не наповнять водосховища Криму

“Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території і поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед (окупаційною російською — ред.) владою Криму”, — сказав Яцюк.

Він додав, що ситуація зі зневодненням Криму цього року позначатиметься на його забезпеченні водою і в подальші роки.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північнокримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів із материкової частини України припинили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Криму анонсували початок будівництва опріснювальної установки

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, надмірне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунтів на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

При цьому, за даними водогосподарників, власних запасів води в Криму вистачало на потреби власне населення за його чисельності часів до окупації, але вже бракує для нових переселенців із сусідньої Росії, збільшених контингентів російських військ, а також для потреб військових частин, промисловості і сільського господарства. Росія час від часу вимагає від Києва поновити постачання води каналом.

Раніше в окупованому Криму почали використовувати воду з озера, яке простоювало більше 50 років.

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