В окупованому Криму анонсували початок будівництва опріснювальної установки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В окупованому Криму будівництво опріснювальної установки почнеться з 1 січня 2021 року. Про це заявив підконтрольний Росії глава півострова Сергій Аксьонов, повідомляють “Крим.Реаліі”, передає УНН.
“По суті, зараз іде проектування, колеги на „низькому старті“ стоять. З 1 січня приступлять до практичних робіт”, — заявив Аксьонов.
За його словами, приблизний термін будівництва опріснювальної установки — від 14 до 15 місяців. Він також додав, що про скасування графіка подачі води в Сімферополі можна буде сказати тільки після введення в експлуатацію цієї опріснювальної установки.
Нагадаємо, Кремль заявив, що вони роблять все можливе в питанні води в анексованому Криму, але потрібен час.
Також нагадаємо, що воду в окупованому РФ Севастополі готувалися перекачати зі штучного озера.
Раніше уряд Росії виділив більше 8 млрд рублів “на створення опріснювачів води” в анексованих Криму і Севастополі. Пізніше знову вирішило “виділити кошти на водопостачання” анексованого Криму, на цей раз 50 млрд рублів, а на початку жовтня постановило “виділити більше 5 млрд рублів для водопостачання” захопленого півострова.