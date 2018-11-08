Эксперт: уже на старте продаж раскупают до 20% квартир новостройки

“Первичный рынок интересен покупателю. Мало того — если вы захотите купить квартиру на первичке — очень часто приедете и ничего подходящего не найдете. Есть случаи на рынке, когда комплекс только стартовал в продажах, а застройшик уже продал 20% квартир. Дома нет, фундамента нет, а люди стоят в очереди, чтобы оплатить. Есть и такие случаи. Кто-то покупает жилье для себя, кто-то с целью сдачи”, — рассказал эксперт.

По словам Кудояра, особой популярностью пользуются квартиры небольших площадей, но он ожидает, что этот сегмент недвижимости потянет за собой и другие.

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Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

“На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" — до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы, как застройщик, все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет”, — пояснила Маркова.