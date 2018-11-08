Експерт: вже на старті продажів розкуповують до 20% квартир новобудови
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Зараз ринок первинної нерухомості привабливіший за вторинку. Квартири розкуповують на самому старті продажів. Про це коментарі УНН розповів експерт Іван Кудояр.
"Первинний ринок цікавий покупцеві. Мало того - якщо ви захочете купити квартиру на первинному ринку - дуже часто приїдете і нічого підходящого не знайдете. Є випадки на ринку, коли комплекс тільки стартував в продажах, а забудовник вже продав 20% квартир. Будинку немає, фундаменту немає, а люди стоять в черзі, щоб оплатити. Є й такі випадки. Хтось купує житло для себе, хтось з метою здачі", - розповів експерт.
За словами Кудояра, особливою популярністю користуються квартири невеликих площ, але він очікує, що цей сегмент нерухомості потягне за собою й інші.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Київміськбуд" почав продаж квартир в двох нових житлових комплексах
Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельній компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.
За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча.
"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.