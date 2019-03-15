Эксперт: Украина ждала увеличения "куриных" квот от ЕС три года

По его словам, Европа тормозила процесс увеличения беспошлинных квот из корыстных побуждений.

"ЕС выгоднее сбывать нам курятину, а не покупать продукт у нас. Это общая практика любой страны, которая хочет защитить внутренний рынок. В ЕС есть собственное производство курятины, и тамошние фермеры жалуются на то, что растущий импорт из Украины им мешает. С течением трех лет украинские птицеводы дождались щедрого решение ЕС. Ждем теперь окончательный документ", - сообщил он.

Европейский рынок является отрытым для украинских экспортеров, но выборочно.

"Раньше аграрная отрасль не ставилась в приоритет на международных переговорах. Но ситуация изменилась, аграрный экспорт дает почти 40% всех валютных доходов, и скудные квоты украинцев давно не устраивают", - подчеркнул он.

Напомним, Еврокомиссия сообщила о договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью увеличить беспошлинные квоты.

Это решение, как пишет международная пресса, спровоцированное "гениальным и совершенно законным обходным путем", придуманным главным экспортером курятины в Украине - Юрием Косюком.

Его компания МХП отправляла в ЕС куриную грудку с костями и уже внутри Союза обрабатывала их, вынимая кости, избегая таким образом высоких тарифов на ввоз "чистой" куриной грудки. Косюк при этом ничего не нарушал, он просто увидел то, чего не увидела Еврокомиссия. Такой путь позволил Украине быстро завоевать международный рынок и спровоцировать истерику местных фермеров.

Щедрую уступку украинским экспортерам на Западе теперь принято считать заслугой Косюка, который изменил квоты для Украины своим нестандартным ходом, сообщило международное издание POLITICO.