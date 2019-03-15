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Експерт: Україна чекала на збільшення “курячих” квот від ЄС три роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна просила ЄС збільшити квоти на експорт вітчизняної курятини ще три роки тому. Врешті-решт, європейці пішли на зустріч українським експортерам. Про це в коментарі УНН заявив директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

Експерт: Україна чекала на збільшення “курячих” квот від ЄС три роки

За його словами, Європа гальмувала процес збільшення безмитних квот з корисливих мотивів.

"ЄС вигідніше збувати нам курятину, а не купувати продукт у нас. Це загальна практика будь-якої країни, яка хоче захистити внутрішній ринок. У ЄС є власне виробництво курятини, і тамтешні фермери нарікають на те, що зростаючий імпорт з України їм заважає. З плином трьох років українські птахівники дочекалися щедрого рішення ЄС. Чекаємо тепер на остаточний документ", - повідомив він.

Європейський ринок є відритим для українських експортерів, але вибірково.

"Раніше аграрна галузь не ставилась у пріоритет на міжнародних переговорах. Але ситуація змінилася, аграрний експорт дає майже 40% всіх валютних доходів, і мізерні квоти українців давно не влаштовують", - підкреслив він.

Нагадаємо, Єврокомісія повідомила про домовленість з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті збільшити безмитні квоти.

Це рішення, як пише міжнародна преса, спровоковане "геніальним і абсолютно законним обхідним шляхом", придуманим головним експортером курятини в Україні - Юрієм Косюк.

Його компанія МХП відправляла в ЄС курячу грудку з кістками і вже всередині Союзу обробляла їх, виймаючи кістки, уникаючи таким чином високих тарифів на ввезення "чистої" курячої грудки. Косюк при цьому нічого не порушував, він просто побачив те, чого не побачила Єврокомісія. Такий шлях дозволив Україні швидко завоювати міжнародний ринок і спровокувати істерику місцевих фермерів.

Щедру поступку українським експортерам на Заході тепер прийнято вважати заслугою Косюка, який змінив квоти для України своїм нестандартним ходом, повідомило міжнародне видання POLITICO.

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