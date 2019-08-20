Эксперт: цены на жилье в новостройках растут обосновано

"Цены на первичку растут по чуть-чуть, но обоснованно. Себестоимость строительства растет", - пояснил эксперт.

И все же он уверен, что первичку сейчас покупать выгодно, хотя цены уже и не такие, какими были три года назад, когда был пик снижения стоимости.

"Сегодня – да, выгодно, ведь цены на первичке точно снижаться не будут, будут расти. Но не критично. Буквально на пару процентов, до 10% в год. С учетом того, что экономика и уровень жизни в Украине растет, люди на себе это повышение цен не сильно ощутят", - считает Костецкий.

Как сообщал УНН, эксперты ожидают, что осенью рынок недвижимости активизируется после традиционного летнего затишья, но, вместе с тем, может немного вырасти и стоимость жилья.

"Если кому-то для принятия решения по улучшению своих жилищных условий нужен скачок цен, то его точно следует ожидать уже осенью, а возможно даже и раньше — в зависимости от поведения курса доллара США и сопутствующих ему инфляционных составляющих", — считает директор Департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.