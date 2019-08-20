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Експерт: ціни на житло у новобудовах ростуть обґрунтовано

Експерт: ціни на житло у новобудовах ростуть обґрунтовано

Київ • УНН

 • 16473 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Зростання вартості житла на первинному ринку обґрунтоване. Про це в коментарі УНН розповів експерт із нерухомості Сергій Костецький.

"Ціни на первинне житло ростуть потроху, але обґрунтовано. Собівартість будівництва зростає", - пояснив експерт.

І все ж він упевнений, що первинку зараз купувати вигідно, хоча ціни вже і не такі, якими були три роки тому, коли був пік зниження вартості.

"Сьогодні - так, вигідно, адже ціни на первинному ринку точно знижуватися не будуть, будуть рости. Але не критично. Буквально на пару відсотків, до 10% на рік. З урахуванням того, що економіка і рівень життя в Україні зростає, люди на собі це підвищення цін не сильно відчують", - вважає Костецький.

Як повідомляв УНН, експерти очікують, що восени ринок нерухомості активізується після традиційного літнього затишшя, але, разом з тим, може трохи зрости і вартість житла.

"Якщо комусь для прийняття рішення щодо поліпшення своїх житлових умов потрібен стрибок цін, то його точно слід очікувати вже восени, а можливо навіть і раніше - залежно від поведінки курсу долара США і супутніх йому інфляційних складових", - вважає директор Департаменту з продажу і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

Українські Національні Новини

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