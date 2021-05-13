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Эксперт: праздничные запасы закончились и стоимость бензина начнет расти

Киев • УНН

 • 48639 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине ожидается рост стоимости топлива на АЗС. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.

Эксперт: праздничные запасы закончились и стоимость бензина начнет расти

Цитата:

"С топливом будет рост. (…) На цены на заправках влияет то, что перед праздниками на оптовом рынке выросли цены на нефтепродукты на 4-6%. И, поскольку запасы, которые были созданы на праздники, закончились, то сейчас, потихонечку, цены будут расти из-за того, что это топливо с нефтебаз постепенно будет поставляться на заправки. Рост будет где-то в пределах 15-20 копеек в неделю. Суммарный рост оценивается где-то в гривну, или чуть больше", - пояснил эксперт.

Детали

По словам Рябцева, рост цен на топливо может стать обоснованием дальнейшего роста цен на все что угодно.

"Но, если смотреть себестоимость товаров, то есть, долю топлива, долю транспортных расходов в себестоимости товаров, то в себестоимости товаров пищевой промышленности топливная составляющия - это примерно 3-5%. Поэтому, если цены на топливо вырастут в 2 раза, то тогда цена пищевых продуктов должна вырасти на 5%. Однако, понятно, что субъекты хозяйства очень хотят получить как можно больше прибыли, и безусловно, они могут обосновывать рост цен, в том числе и на топливо. Зная, что 99,9% украинцев ничего не знает о том, каким образом эта себестоимость формируется. Следовательно, их можно “нажучить”, - считает эксперт.

Контекст

Кабинет министров признал бензин марок А-92 и А-95 и дизельное топливо социально значимыми товарами и ввел декларирование роста цен на топливо. Сети АЗС обязали информировать о значительном росте цены за 20 дней, говорится в постановлении Кабинета министров от 29 марта.

Связано это решение с ростом цен на топливо указанных марок. В частности, в начале мая розничные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо. А-95 подорожал в среднем до 28,83 грн/л. Уже к 11 мая средняя цена А-92 составляла 28,09 грн/л, А-95 – 29,10 грн, ДП – 28,21 грн/л.

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