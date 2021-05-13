Експерт: святкові запаси закінчилися і вартість бензину почне рости

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“З паливом буде зростання. (...) На ціни на заправках впливає те, що перед святами на оптовому ринку зросли ціни на нафтопродукти на 4-6%. І, оскільки запаси, які були створені на свята, закінчилися, то зараз, потихеньку, ціни будуть рости через те, що це паливо з нафтобаз поступово буде поставлятися на заправки. Зростання буде десь в межах 15-20 копійок на тиждень. Сумарне зростання оцінюється десь в гривню, або трохи більше”, - пояснив експерт.

Деталі

За словами Рябцева, зростання цін на паливо може стати обґрунтуванням подальшого зростання цін на все що завгодно.

“Але, якщо дивитися собівартість товарів, тобто, частку палива, частку транспортних витрат у собівартості товарів, то у собівартості товарів харчової промисловості паливна складова — це приблизно 3-5%. Тому, якщо ціни на паливо зростуть у 2 рази, то тоді ціна харчових продуктів має зрости на 5%. Однак, зрозуміло, що суб’єкти господарювання дуже хочуть отримати якомога більше прибутку, і безумовно, вони можуть обґрунтовувати зростання цін, в тому числі і на паливо. Знаючи, що 99,9% українців нічого не знає про те, яким чином ця собівартість формується. Отже, їх можна "нажучити”, - вважає експерт.

Контекст

Кабінет міністрів визнав бензин марок А-92 і А-95 та дизельне паливо соціально значущими товарами та ввів декларування зростання цін на паливо. Мережі АЗС зобов’язали інформувати про значне зростання ціни за 20 днів, сказано в постанові Кабінету міністрів від 29 березня.

Пов’язано це рішення з ростом цін на паливо зазначених марок. Зокрема, на початку травня роздрібні мережі АЗС підняли ціни на бензини і дизельне паливо. А-95 подорожчав в середньому до 28,83 грн/л. Вже до 11 травня середня ціна А-92 становила 28,09 грн/л, А-95 — 29,10 грн, ДП — 28,21 грн/л.