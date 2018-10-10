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Эксперт: стабильно популярными остаются квартиры площадью до 50 кв.м

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинцы для аренды и покупки ищут недвижимость эконом-сегмента. В основном это недорогие однокомнатные квартиры площадью до 50 кв.м, рассказал Сергей Костецкий, аналитик компании SV Development, передает УНН.

“В Киеве в основном покупают однокомнатные квартиры до 30 тысяч долларов. В пригороде — 20-25 тысяч долларов. Площадь таких квартир — до 50 квадратных метров. В новостройках около 50% квартир однокомнатные. Это могут быть квартиры площадью 70 квадратных метров. Тогда есть возможность перестроить жилье в двухкомнатное”, — резюмирует Сергей Костецкий.

Часто такие квартиры покупают, чтобы сдавать в аренду.

Как сообщал УНН, застройщики также подтверждают интерес к однокомнатным квартирам для дальнейшей сдачи их в аренду. А вот “двушки”, как рассказала директор Департамента маркетинга и продаж компании “Киевгорстрой” Татьяна Маркова, инвесторы приобретают для жизни.

“Запрос на 1-комнатные квартиры чрезвычайно высок. Он был таким всегда, но сейчас это особенно заметно... Последние несколько месяцев наблюдается повышенный интерес к 2-комнатным. Здесь есть интересный момент, 2-комнатные обычно покупают для себя. Связано это, скорее всего с тем, что есть определенный отложенный спрос у семейных пар именно на „двушки“, когда из однокомнатной семья просто „выросла“, появился ребенок и нужно больше места для проживания. Еще заметно, что спрос на „двушки“ увеличился именно в тех ЖК, которые строятся в обжитых или спальных районах. Это говорит о том, что такая покупка целенаправленная, то есть квартира покупается для того, чтобы улучшить свои условия проживания, а не для сдачи в аренду”, — рассказала эксперт.

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