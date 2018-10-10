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Експерт: стабільно популярними залишаються квартири площею до 50 кв.м

Експерт: стабільно популярними залишаються квартири площею до 50 кв.м

Київ • УНН

 • 9792 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Українці для оренди і покупки шукають нерухомість економ-сегмента. В основному це недорогі однокімнатні квартири площею до 50 кв.м, розповів аналітик компанії SV Development Сергій Костецький, передає УНН.

"У Києві в основному купують однокімнатні квартири до 30 тисяч доларів. У передмісті - 20-25 тисяч доларів. Площа таких квартир - до 50 квадратних метрів. У новобудовах близько 50% квартир однокімнатні. Це можуть бути квартири площею 70 квадратних метрів. Тоді є можливість перебудувати житло в двокімнатне", - резюмує Сергій Костецький.

Часто такі квартири купують, щоб здавати в оренду.

Як повідомляв УНН, забудовники також підтверджують інтерес до однокімнатних квартир для подальшої здачі їх в оренду. А ось "двушки", як розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів компанії "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестори купують для життя.

"Запит на 1-кімнатні квартири надзвичайно високий. Він був таким завжди, але зараз це особливо помітно... Останні кілька місяців спостерігається підвищений інтерес до 2-кімнатних. Тут є цікавий момент, 2-кімнатні зазвичай купують для себе. Пов'язано це, швидше за все, з тим, що є певний відкладений попит у сімейних пар саме на "двушки", коли з однокімнатної сім'я просто "виросла", з'явилася дитина і потрібно більше місця для проживання. Ще помітно, що попит на "двушки" збільшився саме в тих ЖК, які будуються в обжитих або спальних районах. Це говорить про те, що така покупка цілеспрямована, тобто квартира купується для того, щоб поліпшити свої умови проживання, а не для здачі в оренду", - розповіла експерт.

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