Эксперт спрогнозировал подорожание гречки

"Я прогнозирую, что цена на гречку будет расти ... Мы увидим незначительное подорожание на 3 гривны до конца года. Если сейчас она стоит по 15-16 грн за килограмм, то в будущем увидим около 20 грн", - сказала Дорошенко.

По его словам, рост цен будет из-за уменьшения посевов крупы в Украине.

"Многие производители отказались от посева гречихи, потому что цена весь 2018 года падала. У нас уже традиционно, когда цена какой-то год растет, то начинают увеличивать посевы, цена падает - уменьшать", - рассказал Дорошенко.

Как сообщал УНН, в апреле в Украине подешевели гречка и сало.