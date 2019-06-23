Експерт спрогнозував подорожчання гречки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Україні до кінця року гречка зросте у вартості на 3 гривні. Про це у коментарі УНН повідомив Голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
“Я прогнозую, що ціна на гречку буде зростати... Ми побачимо незначне подорожчання на 3 гривні до кінця року. Якщо наразі вона коштує по 15-16 грн за кілограм, то в майбутньому побачимо близько 20 грн”, — сказала Дорошенко.
За його, словами, зростання ціни відбудеться через зменшення посівів крупи в Україні.
“Багато виробників відмовилися від посіву гречки, тому що ціна весь 2018 рік падала. У нас вже традиційно, коли ціна якийсь рік зростає, то починають збільшувати посіви, ціна падає — зменшувати”, — розповів Дорошенко.
Як повідомляв УНН, у квітні в Україні подешевшали гречка і сало.