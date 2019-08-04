Эксперт дал советы по правилам безопасности в соцсетях и при установке приложений

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 89053 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98435 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138690 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126957 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Эксперт дал советы по правилам безопасности в соцсетях и при установке приложений

Эксперт дал советы по правилам безопасности в соцсетях и при установке приложений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В современном мире социальные сети занимают важную роль в жизни человека. Однако иногда люди забывают о собственной безопасности в Интернет-пространстве. Какую информацию лучше не публиковать в своих соцсетях рассказал УНН исполнительный директор IT Dnipro Community Евгений Гостищев.

"Пересмотрите свои настройки приватности в соцсетях. Если уж так хочется поделиться фото из длительного отпуска, а это время, когда вас нет дома, публикуйте такую информацию только для друзей. В Facebook можно вообще сегментировать друзей, настроить свои собственные списки и публиковать что-то только для конкретных людей, которым вы доверяете, как себе, а что-то - для всех. В Instagram тоже можно настроить список близких друзей. Это же касается фото с детьми, фото дома, фото документов - всего, что могут использовать злоумышленники", - советует Гостищев.

Также, Гостищев рассказал, какие мобильные приложения могут угрожать безопасности персональных данных.

"... рекомендую устанавливать приложения только из Google Play или App Store, они проходят дополнительную проверку, а потому безопасны. Не загружают программы из браузера, это опасно - чтобы их установить, нужно отправить их по почте, мессенджер, таким образом вы открываете доступ ко всему. Часто такие приложения требуют убрать снять галочку защиты с "установки неизвестных приложений", - рассказал Гостищев.

По его словам, вполне логично, что читать политику конфиденциальности каждого приложения невозможно, но стоит хотя бы обращайть внимание на то, к чему именно программа запрашивает доступ: sms, галереи, геолокации.

"Если указано, что данные могут передаваться третьим лицам - удаляйте сразу такое приложение", - добавил Гостищев.

Напомним, киберполиции разоблачила группу из трех человек, которые разработали механизм пересчета денег клиентов одного из украинских банков благодаря его приложению для мобильного телефона или компьютера.

Украинские Национальные Новости

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