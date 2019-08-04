Эксперт дал советы по правилам безопасности в соцсетях и при установке приложений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В современном мире социальные сети занимают важную роль в жизни человека. Однако иногда люди забывают о собственной безопасности в Интернет-пространстве. Какую информацию лучше не публиковать в своих соцсетях рассказал УНН исполнительный директор IT Dnipro Community Евгений Гостищев.
"Пересмотрите свои настройки приватности в соцсетях. Если уж так хочется поделиться фото из длительного отпуска, а это время, когда вас нет дома, публикуйте такую информацию только для друзей. В Facebook можно вообще сегментировать друзей, настроить свои собственные списки и публиковать что-то только для конкретных людей, которым вы доверяете, как себе, а что-то - для всех. В Instagram тоже можно настроить список близких друзей. Это же касается фото с детьми, фото дома, фото документов - всего, что могут использовать злоумышленники", - советует Гостищев.
Также, Гостищев рассказал, какие мобильные приложения могут угрожать безопасности персональных данных.
"... рекомендую устанавливать приложения только из Google Play или App Store, они проходят дополнительную проверку, а потому безопасны. Не загружают программы из браузера, это опасно - чтобы их установить, нужно отправить их по почте, мессенджер, таким образом вы открываете доступ ко всему. Часто такие приложения требуют убрать снять галочку защиты с "установки неизвестных приложений", - рассказал Гостищев.
По его словам, вполне логично, что читать политику конфиденциальности каждого приложения невозможно, но стоит хотя бы обращайть внимание на то, к чему именно программа запрашивает доступ: sms, галереи, геолокации.
"Если указано, что данные могут передаваться третьим лицам - удаляйте сразу такое приложение", - добавил Гостищев.
Напомним, киберполиции разоблачила группу из трех человек, которые разработали механизм пересчета денег клиентов одного из украинских банков благодаря его приложению для мобильного телефона или компьютера.