Експерт дав поради з правил безпеки у соцмережах та під час установки додатків

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У сучасному світі соціальні мережі займають важливу роль в житті людини. Проте інколи люди забувають про власну безпеку в Інтернет-просторі. Яку інформацію краще не публікувати у своїх соцмережах у розповів УНН виконавчий директор IT Dnipro Community Євген Гостіщев.

“Перегляньте свої налаштування приватності у соцмережах. Якщо вже так хочеться поділитись фото з тривалої відпустки, а це час, коли вас немає вдома, публікуйте таку інформацію тільки для друзів. У Facebook можна взагалі сегментувати друзів, налаштувати свої власні списки і публікувати щось тільки для конкретних людей, яким ви довіряєте, як собі, а щось — для всіх. В Instagram теж можна налаштувати список близьких друзів. Це ж стосується фото з дітьми, фото будинку, фото документів — всього, що можуть використати зловмисники”, — радить Гостіщев.

Також, Гостіщев розповів, які мобільні додатки можуть загрожувати безпеці персональних даних.

“...рекомендую встановлювати додатки тільки з Google Play чи App Store, вони проходять додаткову перевірку, а тому безпечні. Не звантажуйте програми із браузера, це небезпечно — аби їх встановити, треба відправити їх через пошту, месенджер, таким чином ви відкриваєте доступ до всього. Часто такі додатки вимагають прибрати зняти галочку захисту з “установки з невідомих додатків”, — розповів Гостіщев.

За його словами, цілком логічно, що читати політику конфіденційності кожного додатку нереально, але варто хоча б звертайте увагу на те, до чого саме програма запитує доступ: sms, галереї, геолокації.
“Якщо вказано, що дані можуть передаватися третім особам — видаляйте відразу такий додаток”, — додав Гостіщев.

Нагадаємо, кіберполіція викрила групу з трьох осіб, які розробили механізм перерахунку грошей клієнтів одного з українських банків завдяки його додатку для мобільного телефона чи комп’ютера.

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