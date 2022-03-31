Эксперт рассказал, какие территории Украины наиболее "загрязнены" минами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Кроме Донецкой и Луганской областей, с начала вторжения россиян, Херсонская и Запорожская области тоже стали территориями, опасными из-за масштабных минирований врагом. Об этом в интервью УНН рассказал директор Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга.
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"Если говорить по регионам: наиболее подозреваемые территории - это Херсонская область, Запорожская, Донецкая, Луганская, чуть меньше Черниговская и Киевская области", - рассказал Пистрюга.
Детали
По его словам, по состоянию на 30 марта, с начала полномасштабного вторжения россии на территории Украины зафиксировано около 400 инцидентов минирования территорий.
"Здесь стоит добавить, что мы фиксируем инциденты, которые относятся к противоминной деятельности, и могут влиять на этот процесс", - добавил эксперт.
По словам Пистрюги, враг применяет в Украине широкий спектр взрывных устройств, а также опасными являются снаряды, что не сдетонировали.
В то же время, наиболее опасными для гражданского населения эксперт считает противопехотные мины, которые запрещены международными конвенциями, к которым, однако, россия не присоединилась.
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