Експерт розповів, які території України найбільш "забруднені" мінами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Окрім Донецької та Луганської областей, з початку вторгнення росіян, Херсонська та Запорізька області теж стали територіями, небезпечними через масштабні мінування ворогом. Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Асоціації саперів України Тимур Пістрюга.
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"Якщо говорити по регіонах: найбільш підозрювані території - це Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська, трохи менше Чернігівська та Київська області", - розповів Пістрюга.
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За його словами, станом на 30 березня, від початку повномасштабного вторгнення росії на території України зафіксовано близько 400 інцидентів мінування територій.
"Тут варто додати, що ми фіксуємо інциденти, які належать до протимінної діяльності, і можуть впливати на цей процес", - додав експерт.
За словами Пістрюги, ворог застосовує в Україні широкий спектр вибухових пристроїв, а також небезпечними є снаряди, які не здетонували.
Водночас, найбільш небезпечними для цивільного населення експерт вважає протипіхотні міни, які заборонені міжнародними конвенціями, до яких, однак, росія не долучилася.
Детальніше читайте в інтерв’ю експерта за посиланням тут.