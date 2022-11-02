Эксперт рассказал, какая отрасль станет опорой экономического обновления Украины

Руководитель Первого транзакционного банка отметил, что, несмотря на войну, банковская система остается ликвидной, а большинство украинских банков показывают стабильную прибыль.

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«Банковская система сохраняет стабильность во время военных действий благодаря слаженной работе коммерческих банков и Национального банка Украины. Чтобы в кратчайшие сроки после Победы достичь довоенных экономических показателей, нужны новые решения и глобальные реформы. В первую очередь это касается дотаций малому и среднему бизнесу. Именно малые и средние предприятия могут стать двигателем в экономике, если для этого будет политическая воля. Банковский сектор готов стать топливом этого процесса – мы готовы кредитовать, создав предпринимательский бум», – подчеркнул председатель правления IBOX BANK Петр Мельник.

По словам руководителя банка, до войны малые и средние предприниматели создавали только 15% ВВП, в то же время в европейских странах этот показатель колеблется в пределах 45-60% ВВП.

«После войны начнется большое строительство, чтобы этот процесс был максимально быстрым, нужны определенные регуляторные нормы НБУ непосредственно и желание правительства Украины. Сами банки в этом заинтересованы. Банковская сфера с первых дней войны до сих пор остается стабильной. Ежедневно мы работаем на удержание финансовой стабильности в стране и будем держать эту позицию в дальнейшем», – сказал Петр Мельник.

Председатель Правления IBOX BANK также уверен, что все украинцы сегодня воюют за нашу свободу и каждый нуждается в причастности к Победе, а после войны граждане Украины смогут создать настоящее экономическое чудо, чтобы это произошло как можно быстрее, в IBOX BANK уже начали работать над программой кредитования малого и среднего бизнеса с индивидуальным подходом к каждому молодому предпринимателю.

Напомним

Ранее заместитель Председателя Правления IBOX BANK Ростислав Наконечный рассказал, с какими проблемами сталкиваются банки при кредитовании бизнеса во время войны.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.