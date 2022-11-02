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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Експерт розповів, яка галузь стане опорою економічного відновлення України

Експерт розповів, яка галузь стане опорою економічного відновлення України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Війна за незалежність України та за наше європейське майбутнє коштували країні за підрахунками аналітиків від 20% до 50% ВВП, але при цьому у банківському секторі впевнені, що вийти із кризи Україна зможе досить швидко. І станеться це за злагодженої роботи НБУ, банків та Кабміну. Таку думку висловив Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник у коментарі УНН.

Керівник Першого транзакційного банку зазначив, що попри війну, банківська система залишається ліквідною, а більшість українських банків показують стабільний прибуток.

Цитата

«Банківська система зберігає стабільність під час воєнних дій завдяки злагодженій роботі комерційних банків та Національного банку України. Щоб у найкоротші терміни після Перемоги України досягти довоєнних економічних показників, потрібні нові рішення та глобальні реформи. Насамперед це стосується дотацій малому та середньому бізнесу. Саме малі та середні підприємства можуть стати двигуном економіки, якщо для цього буде політична воля. Банківський сектор готовий стати паливом цього процесу – ми готові кредитувати, створивши підприємницький бум», – наголосив голова правління IBOX BANK Петро Мельник.

За словами керівника банку, до війни малі та середні підприємці створювали лише 15% ВВП, водночас у європейських країнах цей показник коливається в межах 45-60% ВВП.

«Після війни розпочнеться велике будівництво, щоб цей процес був максимально швидким, потрібні певні регуляторні норми НБУ безпосередньо та бажання уряду України. Самі банки у цьому зацікавлені. Банківська сфера з перших днів війни й досі залишається стабільною. Щодня ми працюємо на утримання фінансової стабільності в країні та триматимемо цю позицію надалі», – сказав Петро Мельник.

Голова Правління IBOX BANK також впевнений, що всі українці сьогодні воюють за нашу свободу і кожен має потребу бути причетним до Перемоги, а після війни громадяни України зможуть створити справжнє економічне диво, щоб це сталося якнайшвидше, в IBOX BANK вже почали працювати над програмою кредитування малого та середнього бізнесу з індивідуальним підходом до кожного молодого підприємця.

Нагадаємо

Раніше заступник Голови Правління IBOX BANK Ростислав Наконечний розповів, з якими проблемами стикаються банки при кредитуванні бізнесу під час війни. 

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

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