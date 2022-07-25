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Эксперт рассказал, как украинцы могут получить 5 миллионов долларов за поиск активов российских олигархов

Киев • УНН

 • 321729 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В США работает законодательство, позволяющее частным лицам участвовать в розыске преступных капиталов и преступников в целом. Об этом в комментарии журналистам УНН рассказал политолог Руслан Бортник. Он отметил – принять участие в такой программе может каждый украинец, который в дальнейшем за свою информацию может получить 5 миллионов долларов.

Цитата

“Эти “охотники за головами”, о которых снимают фильмы – это реальная часть американской правовой системы, давняя традиция, позволяющая добропорядочным гражданам зарабатывать на помощи американскому государству.

Так что каждое лицо, которое поможет американскому правосудию выявить или арестовать те или иные незаконные капиталы, может претендовать на эту выплату, независимо от гражданства: то есть украинцы также могут принимать в этом участие и получить денежное вознаграждение за свои поиски.

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Но факт этой выплаты возможен, если помощь действительно будет значима и если соответствующие активы будут в дальнейшем разысканы и заблокированы или конфискованы по решению суда”, - пояснил Бортник.

Добавим

В марте в США объявили о начале работы специальной группы (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) multilateral task force – англ.), занимающейся поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц. В ней принимают участие США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Еврокомиссия.

От каждой из этих стран в состав этой группы войдут представители Министерства финансов, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел.

Кроме того, Конгресс учредил Программу вознаграждений в размере 5 миллионов долларов за помощь в выявлении яхт, недвижимости, другого имущества и счетов коррупционеров и олигархов, помогающих российскому правительству в войне против Украины.
Передать информацию можно по электронному адресу [email protected]
Или позвонить по телефону +1-202-622-2050

Напомним

После начала войны в Украине прокремлевские олигархи попали под санкции со стороны ЕС и Великобритании.

Ограничения наложили и на Дмитрия Мазепина и его сына Никиту, в частности – у них арестовали итальянскую виллу.

Дом расположен на севере Сардинии – в городе Портиско провинции Сассари. Он стоит 110 млн долларов. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их же "иностранное корпоративное предприятие".

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