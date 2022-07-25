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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Експерт розповів, як українці можуть отримати 5 мільйонів доларів за пошук активів російських олігархів

Експерт розповів, як українці можуть отримати 5 мільйонів доларів за пошук активів російських олігархів

Київ • УНН

 • 321736 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У США працює законодавство, яке дозволяє приватним особам брати участь у розшуку злочинних капіталів і злочинців загалом. Про це у коментарі журналістам УНН розповів політолог Руслан Бортник. Він зазначив - прийняти участь у такій програмі може кожен українець, який в подальшому за свою інформацію може отримати 5 мільйонів доларів.

Цитата

“Оці “мисливці за головами”, про яких знімають фільми - це реальна частина американської правової системи, давня традиція, яка дозволяє доброчесним громадянам заробляти на допомозі американській державі.

Отож кожна особа, яка допоможе американському правосуддю виявити або заарештувати ті чи інші незаконні капітали, може претендувати на цю виплату, незалежно від громадянства: тобто українці також можуть приймати в цьому участь та отримати грошову винагороду за свої пошуки.

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Але факт цієї виплати можливий, якщо допомога дійсно буде значуща і якщо відповідні активи буде в подальшому розшукано та заблоковано чи конфісковано за рішенням суду”, - пояснив Борник.

Додамо

У березні в США оголосили про початок роботи спеціальної групи (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) multilateral task force - англ.), яка займається пошуком та арештом активів російських еліт та олігархів, а також використовуваних ними підставних осіб. У ній беруть участь США, Велика Британія, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Єврокомісія.

Від кожної з цих країн до складу цієї групи увійдуть представники міністерства фінансів, міністерства юстиції та міністерства внутрішніх справ.

Окрім того, Конгрес заснував Програму винагород у розмірі 5 мільйонів доларів за допомогу у виявленні яхт, нерухомості, іншого майна та рахунків корупціонерів і олігархів, які допомагають російському уряду у війні проти України.
Передати інформацію можна на електронну адресу [email protected]
Або зателефонувати за номером +1-202-622-2050

Нагадаємо

Після початку війни в Україні, прокремлівські олігархи потрапили під санкції з боку ЄС та Великої Британії.

Обмеження наклали й на Дмитра Мазепіна та його сина Микиту, зокрема - в них заарештували італійську віллу.

Будинок розташований на півночі Сардинії – у місті Портіско провінції Сассарі. Він коштує 110 млн доларів. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж "іноземне корпоративне підприємство".

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