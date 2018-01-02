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Эксперт рассказал, как подорожание дизтоплива в РФ отобразится на украинском рынке

Киев • УНН

 • 12368 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. С первого января текущего года РФ повысила ставки акцизов на автомобильный бензин класса Евро 5 и на дизтопливо. Отразится ли это на ценах топлива в Украине, в комментарии УНН сказал эксперт Сергей Сапегин.

Эксперт рассказал, как подорожание дизтоплива в РФ отобразится на украинском рынке

"Акцизный сбор на бензины и дизельное топливо, повысился в РФ с 1 января - это исключительно внутренний российский налог. Поскольку русские акцизы начисляются в рублях, то их текущее изменение отражает, скорее, инфляционные тенденции в российский экономике. Но, безусловно, большие акцизы приведут к росту внутренних цен на топливо для российских автомобилистов. Трейдеры всегда переводят налоговую нагрузку на конечного потребителя нефтепродуктов", - сказал Сапегин.

По влиянию на украинские розничные цены, то его нет, даже с учетом значительной доли российских поставок в структуре украинского потребления, убеждает эксперт.

"Главным фактором роста внутренних украинских цен, которые наблюдается в последнее время, является ослабление гривны к доллару и евро, поскольку импортированный ресурс закупается в иностранной валюте, кроме того, акцизный налог в Украине, в отличие от той же России, начисляется в евро", - пояснил он.

Напомним, в Украине за последние несколько месяцев топливо подорожало более чем на 5%. В первую очередь, эксперты связывают это с ослаблением гривны. АМКУ уже даже начал расследование на предмет возможного ценового сговора отечественных операторов. Однако, как утверждают аналитики украинского топливного рынка, претензии АМКУ к большим трейдерам (ОККО и WOG) скорее безосновательны и больше похожи на попытку давления, чем желание действительно разобраться в проблемах подорожания ресурса.

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