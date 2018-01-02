Експерт розповів, як подорожчання дизпалива у РФ позначиться на українському ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З першого січня поточного року РФ підвищила ставки акцизів на автомобільний бензин класу Євро 5 та на дизпаливо. Чи позначиться це на цінах пального в Україні у коментарі УНН розповів експерт Сергія Сапегіна.
"Акцизний збір на бензини і дизельне паливо, що підвищився у РФ з 1 січня – це виключно внутрішній російський податок. Оскільки російськи акцизи нараховуються в рублях, то їхня поточна зміна відображає, скоріше, інфляційні тенденції в російський економіці. Але, безумовно, більші акцизи призведуть до зростання внутрішніх цін на паливо для російських автомобілістів. Трейдери завжди перекладають податкове навантаження на кінцевого споживача нафтопродуктів", - сказав Сапегін.
Щодо впливу на українські роздрібні ціни, то тут його немає, навіть з урахуванням значної частки російських поставок в структурі українського споживання, переконує експерт.
"Головним чинником зростання внутрішніх українських цін, що спостерігається останнім часом, є послаблення гривні до долара та євро, оскільки імпортований ресурс закуповується в іноземній валюті, крім того, акцизний податок в Україні, на відміну від тієї ж Росії, нараховується в євро", - пояснив він.
Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців паливо подорожчало більш, ніж на 5%. В першу чергу, експерти пов'язують це з ослабленням гривні. АМКУ вже навіть почав розслідування на предмет можливого цінової змови вітчизняних операторів. Однак, як стверджують аналітики українського паливного ринку, претензії АМКУ до великих трейдерів (ОККО і WOG) швидше безпідставні і більше схожі на спробу тиску, аніж бажання дійсно розібратися в проблемах подорожчання ресурсу.