Эксперт рассказал, как выбрать надежного застройщика
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Репутация, история и динамика строительства - эти и другие критерии помогут выбрать надежного застройщика. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Седаков.
"Чтобы выбрать надежного застройщика, нужно обращать внимание, прежде всего, на репутацию застройщика. На его историю, как он реализовывал проекты за последние хотя бы несколько лет. На сколько он выполнял взятые на себя обязательства, или успевал по срокам, на сколько все делал то, что обещал", - рассказал эксперт.
Еще одним важным пунктом Седаков назвал разрешительные документы, по каждому проекту все должно быть в порядке.
"Третье - наблюдать за динамикой строительства перед принятием решения. Все изучить, побывать на строительстве несколько раз, расспросить все у представителей отдела продаж, у людей и только потом после всех этих пунктов принимать решение", - считает эксперт.
По его мнению, на сегодняшний день ситуация на рынке сложная, ведь есть мелкие застройщики, которые рассчитывают только на деньги инвесторов для продолжения строительства.
Напомним, эксперты считают, что недвижимость является практически единственной возможность сохранения капитала для украинцев, в условиях ненадежной и неэффективной банковской системы. Прежде всего, эксперты советуют обратить внимание на жилую недвижимость непосредственно от надежного застройщика.
При выборе строительной компании для приобретения жилья стоит обратить внимание на ее репутацию и ранее реализованные проекты. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" работает в строительной отрасли уже 63 года. Более двух миллионов киевлян живут в домах, построенных холдингом.