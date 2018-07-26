Експерт розповів, як обрати надійного забудовника

“Аби обрати надійного забудовника, потрібно звертати увагу, найперше, на репутацію забудовника. На його історію, як він реалізовував проекти за останні хоча б кілька років. На скільки він виконував взяті на себе зобов’язання, чи встигав по термінам, на скільки все робив те, що обіцяв”, — розповів експерт.

Ще одним важливим пунктом Седаков назвав дозвільні документи, по кожному проекту все має бути в порядку.

“Третє — спостерігати за динамікою будівництва перед прийняттям рішення. Все вивчити, побувати на будівництві кілька разів, розпитати все у представників відділу продажів, у людей і лише потім після всіх цих пунктів приймати рішення”, — вважає експерт.

На його думку, на сьогодні ситуація на ринку складна, адже є дрібні забудовники, які розраховують тільки на гроші інвесторів для продовження будівництва.

Нагадаємо, експерти вважають, що нерухомість є практично єдиною можливість збереження капіталу для українців, в умовах ненадійної і неефективною банківської системи. Перш за все, експерти радять звернути увагу на житлову нерухомість безпосередньо від надійного забудовника.

При виборі будівельної компанії для придбання житла варто звернути увагу на її репутацію і раніше реалізовані проекти. Наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” працює в будівельній галузі вже 63 роки. Понад два мільйони киян живуть у будинках, зведених холдингом.