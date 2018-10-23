Эксперт рассказал, сколько в Украине стоит агробизнес "с нуля"

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Для создания "с нуля" агробизнеса с замкнутым циклом производства – от выращивания зерна до выпуска готовой продукции понадобится 70 млрд грн инвестиций и 10 тысяч рабочих мест. Об этом в своем блоге сообщил экономический эксперт Павел Мороз, передает УНН.

Такое производство способно генерировать доходы ВВП и создавать новые рабочие места, поскольку конечный продукт будет содержать добавленную стоимость, пояснил эксперт.

“Скажем, для производства 1,6 млн тонн комбикорма необходимо переработать 1 млн тонн зерна, а это уже инвестиции в производственные мощности и создание дополнительных 1,5 тыс. рабочих мест, которые обеспечивают доходы в бюджет страны в виде налогов. Одно такое производство способно генерировать до 11 млрд грн ВВП.

“Если продолжить эту же производственную цепочку, то 1,6 млн тонн комбикорма необходимо для производства 460 тыс. тонн мяса. Опять-таки, без инвестиций в производство и создания дополнительно 15 тыс. рабочих мест не обойтись. Это еще дополнительно 40 млрд грн ВВП за счет уплаты налогов”, — посчитал Мороз.

Если же упрощать производственные цепочки до банального вывоза сырья, Украина ежегодно будет терять около 5 трлн грн ВВП, добавил он.

“По данным государственной статистики за 8 месяцев 2018 года около 77% украинского аграрного экспорта составляет сырье.

Ежегодный урожай Украины — в среднем 60 млн тонн зерна, из которых 40 млн тонн уходит на экспорт в виде сырья. Иными словами, мы теряем возможность трудоустраивать по 26,6 тыс. людей в год и недополучаем 4,8 трлн грн ВВП”, — констатировал Мороз.

По его словам, самая высокая добавленная стоимость генерируется на безотходном производстве.

“Это инвестиции в переработку производственных отходов и генерация альтернативных источников энергии. И это уже шестой технологический уклад, высокий уровень развития мировой экономики.

Поэтому, если мы говорим о низкой заработной плате, дефиците Пенсионного фонда и плохих дорогах, то это следствие популистских подходов в формировании государственной экономической политики.

Эффективность государственной экономической политики заключается в стимулировании развития производства, которое генерирует высокую добавленную стоимость, а значит создает новые рабочие места и наполняет бюджет страны”, — резюмировал Мороз.

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