Експерт розповів, скільки в Україні коштує агробізнес "з нуля"

Таке виробництво здатне генерувати доходи ВВП і створювати нові робочі місця, оскільки кінцевий продукт буде містити додану вартість, пояснив експерт.

"Скажімо, для виробництва 1,6 млн тонн комбікорму необхідно переробити 1 млн тонн зерна, а це вже інвестиції у виробничі потужності і створення додаткових 1,5 тис. робочих місць, які забезпечують доходи в бюджет країни у вигляді податків. Одне таке виробництво здатне генерувати до 11 млрд грн ВВП.

"Якщо продовжити цей же виробничий ланцюжок, то 1,6 млн тонн комбікорму необхідно для виробництва 460 тис. тонн м'яса. Знову-таки, без інвестицій у виробництво і створення додатково 15 тис. робочих місць не обійтися. Це ще додатково 40 млрд грн ВВП за рахунок сплати податків", - порахував Мороз.

Якщо ж спрощувати виробничі ланцюжки до банального вивезення сировини, Україна щорічно втрачатиме близько 5 трлн грн ВВП, додав він.

"За даними державної статистики за 8 місяців 2018 року, близько 77% українського аграрного експорту становить сировина.

Щорічний врожай України - в середньому 60 млн тонн зерна, з яких 40 млн тонн йде на експорт у вигляді сировини. Іншими словами, ми втрачаємо можливість працевлаштовувати по 26,6 тис. людей на рік і недоотримуємо 4,8 трлн грн ВВП", - констатував Мороз.

За його словами, найвища додана вартість генерується на безвідходному виробництві.

"Це інвестиції в переробку виробничих відходів і генерація альтернативних джерел енергії. І це вже шостий технологічний уклад, високий рівень розвитку світової економіки.

Тому, якщо ми говоримо про низьку заробітну плату, дефіцит Пенсійного фонду і погані дороги, то це наслідок популістських підходів у формуванні державної економічної політики.

Ефективність державної економічної політики полягає в стимулюванні розвитку виробництва, яке генерує високу додану вартість, а значить - створює нові робочі місця і наповнює бюджет країни", - резюмував Мороз.