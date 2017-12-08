Эксперт рассказал, что будет с ценами и спросом на бензин зимой

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сейчас наблюдаются тенденции к увеличению цен на топливо, при этом уровень потребления бензинов, вероятно, пойдет на спад. Об этом в комментарии УНН сообщил экономический эксперт Игорь Чаленко.

"Цены на топливо еще будут расти. Потому что есть и увеличения цены на нефть и остановка импорта топлива из Литвы, и до сих пор, мы не наладили поставки из Беларуси. До нового года возможен рост максимум до одной гривны на литре, точнее, однозначно будет примерно копеек 50 на литре", - сказал Чаленко.

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По объемам потребления топлива, то, по словам эксперта, есть факторы, которые будут влиять на их уменьшение.

"В зимний период, ожидаемо, с одной стороны, идет увеличение потребления топлива обычными авто, но, с другой стороны, у нас же не посевная, которая брала на себя значительную часть расходов. Поэтому, скорее всего, общий уровень потребления будет на том же уровне. Даже, возможно, пойдет на спад из-за высокой цены, также этому будут способствовать и рождественские праздники. Какая-то часть людей будет отказываться от автотранспорта", - отметил Чаленко.

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Эксперт добавил, что АМКУ заинтересовался ситуацией на топливном рынке, но никакого сговора между операторами рынка нет, а есть только объективные экономические факторы, которые и провоцируют сегодня рост цен на стелах АЗС.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДТ в рознице составило около 5%. Сегодня А-95 стоит около 30 грн за литр и, согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.

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